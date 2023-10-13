İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2023 Cuma / 29 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8151
  • EURO
    29,2568
  • ALTIN
    1712.66
  • BIST100
    8168.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Neymar'dan taraftara sert tepki: Gel sen oyna!
Spor

Neymar'dan taraftara sert tepki: Gel sen oyna!

Brezilyalı yıldız Neymar'ın kafasına Venezuela ile oynanan maçın ardından mısır kutusu atıldı. Yıldız futbolcu bu hareketin ardından taraftarla sözlü tartışma yaşadı.

13 Ekim 2023 Cuma 17:38 - Güncelleme:
Neymar'dan taraftara sert tepki: Gel sen oyna!
ABONE OL

Brezilyalı yıldız Neymar, Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya'nın evinde Venezuela ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından tribündeki taraftarlarla tartıştı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünden kafasına içi dolu patlamış mısır kutusu atılan Neymar çok sinirlendi.

"GEL SEN OYNA!"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Neymar, "Burada elimizden geleni yapıyoruz ama sonuç gelmiyor. Taraftarların beklediği bu değil. Kafama atılan şey... Onun ne olduğunu anlamadım bile. Beni gerçekten çok sinirlendirdi bu. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bunu yapan kişinin eğitimli bir insan olduğunu düşünmüyorum. Eğer bu kadar şikayetçiyse, daha iyi çalışıp bugün sahada benim yerime o oynamalıydı." dedi.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Neymar, Brezilya'nın Gabriel Magalhaes ile bulduğu golde asisti yapan isimdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.