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Spor

Neymar'dan transfer açıklaması

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'de forma giyen yıldız oyuncu Neymar, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

4 Haziran 2024 Salı 10:54 - Güncelleme:
Neymar'dan transfer açıklaması
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Neymar, Al-Hilal'le sözleşmesinin devam ettiğini ve gelecek sezon için Santos'a dönme planı olmadığını belirtti.

32 yaşındaki oyuncu, Santos'a döneceği şeklinde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ancak bir gün yeniden Brezilya ekibinde forma giymek istediğini ifade etti.

Neymar açıklamasında, "Söylenenler tamamen yalan. Planlanmış bir şey yok. Al-Hilal'le sözleşmemin bitmesine hala 1 yıl var ve harika bir sezon geçirmek istiyorum." dedi.

Bu sezon Al-Hilal'de 5 maça çıkan Neymar, 1 gol ve 3 asist kaydetti. Brezilyalı oyuncu, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor.

"BALLON D'OR'U KAZANACAĞINA EMİNİM"

Real Madrid forması giyen Vinicius Jr.'ın bu yıl Ballon d'Or'u hak ettiğini söyleyen Neymar, Brezilyalı oyuncudan övgüyle bahsetti.

Neymar, "Açıkçası Ballon d'Or onun hakkı. Umarım öyle olur. Şampiyonlar Ligi finalinden sonra ona bir mesaj gönderdim. Ballon d'Or'u kazanacağına eminim." açıklamasında bulundu.

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