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Spor

Neymar'dan transfer açıklaması! Tarih belli oldu

Santos ile sözleşmesi sona ermek üzere olan Neymar, Fenerbahçe dahil birçok takımla adının anıldığı dönemde, geleceğine henüz karar vermediğini ve 30 Haziran'dan sonra açıklayacağını söyledi.

Akşam19 Haziran 2025 Perşembe 08:17 - Güncelleme:
Neymar'dan transfer açıklaması! Tarih belli oldu
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Brezilya'nın Santos takımıyla sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Neymar, henüz sözleşme uzatmadı. Santos oyuncunun mukavelesini yenilemek istiyor ancak Neymar, henüz bu konuda kararını vermediğini bildirdi. F.Bahçe ile de ismi anılan Brezilyalı yıldız katıldığı bir canlı yayında, "Geleceğime henüz karar vermedim. 30 Haziran'dan sonra karar vereceğim" diye konuştu. Neymar'ın açıklamaları özetle şöyle: "Fiziksel olarak iyiyim. Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamak için birkaç takımla görüştüm. Fluminense gerçeğe dönüşmeye çok yakın bir olasılıktı, ancak kalıp biraz daha fazla antrenman yapmayı tercih ettim. Fiziksel olarak %100'ümdeyim. Ancak harika bir formda geri dönebilmek için daha da iyi olmam gerekiyor. İnsanların bir oyuncu, bir atlet olarak kim olduğum hakkında bir imajı var. Herkes verdiğim partilerin, gittiğim karnavalların bütün gün, her zaman olduğunu düşünüyor ve ben bunları gerçekten izin günlerimde, tatildeyken yapamıyordum

KLAS KALICI

Neymar Mangaratiba'daki tatilinde arkadaşlarıyla maç yaptı. 5'e 5 oynanan maçta hünerlerini sergileyen 33 yaşındaki Neymar, rakiplerini yatırıp kaldırarak şovunu sergiledi. Santos halen oyuncunun mukavelesini uzatmaya çalışıyor

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