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'Neymar'ı almak için her şeyi yaptık'

Barcelona CEO'su Oscar Grau, 'Neymar'ı transfer edebilmek için her şeyi yaptık.' diyerek transfer itirafında bulundu.

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Yaz döneminde tam bir arap saçına dönen Neymar transferi hakkında Barcelona CEO'su Oscar Grau, Marca gazetesine açıklamarda bulundu..
 
İspanyol gazetesine açıklamalar yapan Grau, Paris Saint-German'in anlaşmaya yanaşmadığını ve yokuşa sürdüğünü belirtti.
 
''HER ŞEYİ YAPTIK''
 
Oscar Grau, ''Bu transferin gerçekleşmesi için elimizden geleni yaptık. Tüm süreç boyunca ılıman bir tavır sergileyerek, Neymar transferini gerçekleştirmek istedik.'' İfadelerini kullandı.
 
ALTERNATİF TEKLİFLERDE REDDEDİLDİ
 
İspanyol ekibinin, Fransız temsilcisine bir çok alternatif teklifte bulunduğu, fakat Barcelona'dan Neymar karşılığında 190 milyon Euro isteyen Fransız ekibine, Barcelona'nın ise yaptığı en iyi teklifin; 138 milyon Euro + İvan Rakitiç ( bonservisiyle ) + Ousman Dembele'yi ( Kiralık ) olarak teklif ettiği öne sürüldü.
 
''BIRAKIN GİDEYİM''
 
Geçmişte Barcelona formasını 4 yıl giyen Brezilyalı oyuncu, Paris yönetimine Barcelona formasını tekrar giymek istediğini açıkça belirtmişti. Bu hareket sonrası Neymar, PSG taraftarlarının protestolarına maruz kalmıştı.
 
KAPTAN MESSİ'DEN TRANSFERE DESTEK
 
Barcelona kaptanı Lionel Messi, bir dönem birlikte forma giydiği Brezilyalı oyuncu için, ''Onu burada görmeyi çok isterim.'' dedi.
 
Neymar, Barcelona'da geçirdiği 4 yıl içerisinde ; 1 kez Uefa Şampiyonlar Ligi Kupası, 2 kez lig şampiyonluğu ve 3 kez Copa Del Rey şampiyonluğu kazanmıştı.

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