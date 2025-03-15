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Spor

Neymar'ın sakatlıklarla başı dertte: Kadrodan çıkartıldı

Futbolculuk kariyerinin büyük bir bölümünde sakatlıklarla boğuşan Neymar, yine şoku yaşadı. 1,5 yıllık aradan sonra Brezilya Milli Takımı'na çağrılan yıldız oyuncu, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Haber Merkezi15 Mart 2025 Cumartesi 11:17 - Güncelleme:
Neymar'ın sakatlıklarla başı dertte: Kadrodan çıkartıldı
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Brezilya Milli Takımı'na 1,5 yıl aradan sonra davet edilen Neymar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Neymar, Brezilya'nın 20 ve 25 Mart'ta Kolombiya ve Arjantin'e karşı oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Brezilya Futbol Federasyonu, 33 yaşındaki yıldızın yanı sıra Flamengo'nun stoperi Danilo ve Manchester City'nin kalecisi Ederson'un da sakatlıklarının bulunduğunu ve bu oyuncuların da kadroda yer alamayacağını duyurdu.

Danilo'nun sağ uyluğunda birinci derece kas sakatlığı, Neymar'ın sol uyluğunda rahatsızlık ve Ederson'un ise pubis kemiğinde bir sorun olduğu belirtildi.

Brezilya Teknik Direktörü Dorival Junior, aday kadrodan çıkartılan bu isimlerin yerlerine Lucas Perri (Lyon), Alex Sandro (Flamengo) ve Endrick'i (Real Madrid) çağırdı.

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