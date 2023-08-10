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Spor

Neymar'ın talipleri belli oldu

Fransız ekibi Paris Saint Germain'de, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen yıldız futbolccu Neymar'ın talipleri yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ve MLS'ten bazı takımların Brezilyalı futbolcu için teklifte bulunduğu belirtildi.

10 Ağustos 2023 Perşembe 18:20 - Güncelleme:
Neymar'ın talipleri belli oldu
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PSG'den ayrılmaya hazırlanan Neymar'a Al Hilal ve MLS'ten teklif geldi.

Paris Saint-Germain'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Neymar'ın talipleri ortaya çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Hilal ve MLS'ten bazı takımların Brezilyalı futbolcu için teklifte bulunduğu belirtildi.

Neymar'ın transferi için adı geçen bir başka ekip Barcelona'nın ise 31 yaşındaki futbolcu için karar vermesinin gerektiği vurgulandı.

2017 yılından bu yana PSG'nin formasını giyen Neymar'ın Fransız ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Neymar, PSG forması altında 173 maçta 118 gol attı ve 77 asist yaptı.

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