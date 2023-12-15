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Spor

Neymar'ın teknik direktör isteği ortaya çıktı

Sezon başında Suudi ekibi Al Hilal'e transfer olan Neymar takıma imza attığı dönemde eski teknik direktörü Galtier istemiş. Ancak Al Hilal takımı, Fenerbahçe ile yoları ayrış olan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

15 Aralık 2023 Cuma 15:48 - Güncelleme:
Neymar'ın teknik direktör isteği ortaya çıktı
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Al Hilal forması giyen Neymar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Le Parisien'de yer alan habere göre; Brezilyalı oyuncunun, teknik direktör Jorge Jesus takımın başına getirilmeden önce Galtier'i istediği iddia edildi.

Habere göre, Al Hilal'e imza attığı dönemde yönetimle konuşan Neymar, PSG'deki eski hocasını Arabistan ekibinde görmeyi istediğini bildirdi.

Neymar ile Galtier'in iyi ilişkisi olmasına rağmen Al Hilal, takımın başına Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'u getirdi.

Bununla birlikte PSG'den ayrılan Galtier ise Katar ekibi Al Duhail'in yeni teknik direktörü oldu.

Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği açıklanmıştı. Ameliyat olan yıldızın sezonu kapattığı belirtildi.

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