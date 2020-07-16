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Spor

NFL'de koronavirüs şoku! 72 kişide pozitif vaka

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) koronavirüs şoku yaşanıyor. Yapılan test sonuçlarında 72 kişide pozitif vaka tespit edildi.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 23:19 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 23:19
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Amerikan Futbolu Ligi Oyuncular Birliğinden (NFLPA) yapılan açıklamada, 10 Temmuz'dan itibaren yapılan testlerde 72 oyuncuda yeni tip koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantinaya alındığı ve salgına karşı yeni önlemler içeren bir protokolün hazırlanması için NFL ile ortaklaşa çalışmalara başlandığı ifade edildi.

NFL'de oyuncuların, yeni sezon hazırlıkları için 28 Temmuz'da antrenman kamplarına alınması bekleniyor. Yeni sezonun ise 10 Eylül'de başlaması öngörülüyor.

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