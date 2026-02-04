Fenerbahçe'nin son günlerdeki tek gündemi haline gelen N'Golo Kante ve Youssef En-Nesyri takasında yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertliler, Kante transferinde mutlu sona ulaştı.

EN-NESYRI GİTTİ

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildirdi. TFF'ye yapılan bildiride oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olduğu bilgisi eklendi.

15 MİLYON EURO + KANTE: EN-NESYRI

Bu anlaşmayla Al-Ittihad, Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri için 15 milyon euro bonservis ve N'Golo Kante'yi verecek.

15 MİLYON EURO + KANTE: EN-NESYRI

Bu anlaşmayla Al-Ittihad, Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri için 15 milyon euro bonservis ve N'Golo Kante'yi verecek.

İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin N'Golo Kante'yi, bugün İstanbul'da getireceği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, gündüz saatlerinde yaptığı transfer iptal oldu paylaşımını alıntılayarak "Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok..." paylaşımında bulundu.