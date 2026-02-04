İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2026 Çarşamba / 17 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4892
  • EURO
    51,4865
  • ALTIN
    6926.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • N'Golo Kante Fenerbahçe'de! TFF'ye bildirildi
Spor

N'Golo Kante Fenerbahçe'de! TFF'ye bildirildi

Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmasının ardından başlayan süreç, N'Golo Kante transferiyle tamamlandı. Sarı-lacivertliler transferi TFF'ye bildirirken, Kante'nin bugün İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

HABER MERKEZİ4 Şubat 2026 Çarşamba 00:43 - Güncelleme:
N'Golo Kante Fenerbahçe'de! TFF'ye bildirildi
ABONE OL

Fenerbahçe'nin son günlerdeki tek gündemi haline gelen N'Golo Kante ve Youssef En-Nesyri takasında yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertliler, Kante transferinde mutlu sona ulaştı.

EN-NESYRI GİTTİ

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildirdi. TFF'ye yapılan bildiride oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olduğu bilgisi eklendi.

15 MİLYON EURO + KANTE: EN-NESYRI

Bu anlaşmayla Al-Ittihad, Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri için 15 milyon euro bonservis ve N'Golo Kante'yi verecek.

15 MİLYON EURO + KANTE: EN-NESYRI

Bu anlaşmayla Al-Ittihad, Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri için 15 milyon euro bonservis ve N'Golo Kante'yi verecek.

İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin N'Golo Kante'yi, bugün İstanbul'da getireceği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, gündüz saatlerinde yaptığı transfer iptal oldu paylaşımını alıntılayarak "Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok..." paylaşımında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.