İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7364
  • EURO
    52,747
  • ALTIN
    6886.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • N'Golo Kante fırtınası: Fransa'da haftanın 11'ine seçildi!
N'Golo Kante fırtınası: Fransa'da haftanın 11'ine seçildi!

Fransa'nın köklü gazetelerinden L'Equipe, yurt dışında forma giyen Fransız oyunculardan oluşan haftanın 11'ini duyurdu. Geride bıraktığımız haftada Kayserispor ağlarını havalandıran Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu N'Golo Kante de listede yer aldı.

ABONE OL

F.Bahçe'nin yıldız oyuncusu N'Golo Kante, son dönemde ortaya koyduğu performansla kalitesini göstermeye başladı.

Sarı-Lacivertliler'in transferi için büyük uğraşlar verdiği 35 yaşındaki oyuncu, ilk maçlarında adapte olmakta zorlanmış ve taraftarların tepkisini çekmişti. Ancak yetenekli futbolcu, ilerleyen karşılaşmalarda neden yıldız oyuncu olduğunu gösterdi.

Kayseri maçında açılış golünü kaydeden tecrübeli futbolcu, Fransız basınını da etkiledi.

L'Equipe, yurt dışında forma giyen Fransız oyunculardan oluşan haftanın 11'inde Kante'ye de yer verdi.

Listedeki isimler şöyle: Prevot (Leuven), Mukiele (Sunderland), Bade (B.Leverkusen), Petrot (Elche), Truffert (Bournemouth), Lemar (Girona), Atta (Udinese), Kante (Fenerbahçe), Cherki (M.City), Thuram (Inter), Mateta (C.Palace).

ÖNERİLEN VİDEO

Uluslararası sularda Türk balıkçı teknesini taciz

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.