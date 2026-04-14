F.Bahçe'nin yıldız oyuncusu N'Golo Kante, son dönemde ortaya koyduğu performansla kalitesini göstermeye başladı.

Sarı-Lacivertliler'in transferi için büyük uğraşlar verdiği 35 yaşındaki oyuncu, ilk maçlarında adapte olmakta zorlanmış ve taraftarların tepkisini çekmişti. Ancak yetenekli futbolcu, ilerleyen karşılaşmalarda neden yıldız oyuncu olduğunu gösterdi.

Kayseri maçında açılış golünü kaydeden tecrübeli futbolcu, Fransız basınını da etkiledi.

L'Equipe, yurt dışında forma giyen Fransız oyunculardan oluşan haftanın 11'inde Kante'ye de yer verdi.

Listedeki isimler şöyle: Prevot (Leuven), Mukiele (Sunderland), Bade (B.Leverkusen), Petrot (Elche), Truffert (Bournemouth), Lemar (Girona), Atta (Udinese), Kante (Fenerbahçe), Cherki (M.City), Thuram (Inter), Mateta (C.Palace).