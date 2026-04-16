  N'Golo Kante haftaya damga vurdu! En güzel gol seçildi
Spor

N'Golo Kante, Kayserispor deplasmanında attığı golle haftaya damgasını vurdu. Fransız yıldızın ceza sahası dışından kaydettiği gol, Süper Lig'de haftanın en güzeli seçildi.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2026 Perşembe 20:40 - Güncelleme:
Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlanırken, haftanın en güzel golü de belli oldu. Süper Lig'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, haftanın golünün N'Golo Kante'nin golü olduğu açıklandı.

29. haftada deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de tecrübeli orta saha N'Golo Kante, çok kritik bir zamanda çok şık bir gol kaydetmişti.

Maçta ilk yarının son anlarında Fransız orta saha, ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

N'Golo Kante'nin bu golü, haftanın golü olarak seçildi.

