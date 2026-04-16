Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlanırken, haftanın en güzel golü de belli oldu. Süper Lig'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, haftanın golünün N'Golo Kante'nin golü olduğu açıklandı.

29. haftada deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de tecrübeli orta saha N'Golo Kante, çok kritik bir zamanda çok şık bir gol kaydetmişti.

Maçta ilk yarının son anlarında Fransız orta saha, ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

N'Golo Kante'nin bu golü, haftanın golü olarak seçildi.