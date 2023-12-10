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Spor

Nice 2 golle 3 puanı kaptı

Fransa Ligue 1 15. haftasında Nice, sahasında Reims'i 2-1'lik skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

10 Aralık 2023 Pazar 17:23 - Güncelleme:
Nice 2 golle 3 puanı kaptı
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Fransa Ligue 1, 15. hafta maçında Francesco Farioli'nin çalıştırdı Nice, sahasında Reims ile karşılaştı.

Allianz Riviera'da oynanan maçı Nice 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Gaetan Laborde ve 82. dakikada Jeremie Boga kaydetti. Reims'in tek golü Yunis Abdelhamid 78. dakikada Yunis Abdelhamid'den geldi.

Francesco Farioli'nin öğrencileri bu sonuçla ligde 9. galibiyetini aldı. Reims ise 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Nice bu galibiyetin ardından puanını 32'ye çıkardı ve 36 puanlı lider PSG'yi takibini sürdürdü. Reims de 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Nice, Le Havre ile karşılaşacak. Reims ise Lens'e konuk olacak.

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