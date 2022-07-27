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Spor

Nice, Alex Telles'e talip oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'ın Manchester United'da forma giyen Alex Telles'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:06 - Güncelleme:
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Manchester United'da forma giyen Alex Telles ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Brezilyalı futbolcuya Fransa'dan talipli çıktı.

NICE TELLES'İ TRANSFER ETMEK İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi Nice, sol bek mevkisine Alex Telles'i transfer etmek istiyor. Luke Shaw'un gölgesinde kalan Telles'e yeni menajer Erik ten Hag da şans vermeyi düşünmüyor. Ayrıca, Tyrell Malacia transferinin ardından Telles iyice gözden düşmüş durumda.

PERFORMANSI VE KARİYERİ

Telles geçen sezon Manchester United formasıyla 26 maçta 2024 dakika süre aldı ve 1 gol 4 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki futbolcu daha önce Galatasaray'da da oynamıştı. Telles, sarı-kırmızılılardan sonra Inter ve Porto'da oynayıp United'ın yolunu tutmuştu.

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