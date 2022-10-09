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Spor

Nice evinde Troyes'i affetmedi

Nice, Fransa Ligue 1'in 10. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Troyes'i 3-1 mağlup ederek puanını 11'e yükseltti.

9 Ekim 2022 Pazar 18:11 - Güncelleme:
Nice evinde Troyes'i affetmedi
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Ligue 1'in 10. haftasında Nice, Troyes'i konuk etti. Allianz Riviera'da oynanan maçı, ev sahibi Nice 3-1 kazandı.

Nice'in gollerini 2. dakikada Mattia Viti, 37. dakikada penaltıdan Andy Delort ve 50. dakikada Nicolas Pepe kaydetti.

Troyes'in golleri se 82. dakikada Xavier Chavalerin ve 90. dakikada Abdu Conte'den geldi.

2 MAÇ SONRA UYANDI

Bu sonuçla birlikte Nice, üst üste 2 yenilginin ardından ilk galibiyetini aldı ve 11 puanla 13. sıraya yerleşti. 11 puanda kalan Troyes de 12. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Nice, Auxerre'e konuk olacak. Troyes ise Ajaccio'yu ağırlayacak.

LIGUE 1'DE DİĞER SONUÇLAR

Montpellier - Monaco: 0-2

Angers - Strasbourg: 2-3

Brest - Lorient: 2-1

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