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Spor

Nice geriden gelip kazandı

Fransa Ligue 1 12. hafta maçında Nice, sahasında Strasbourg ile karşılaştı. Allianz Riviera'da oynanan maçı Nice 2-1 kazandı.

25 Kasım 2024 Pazartesi 01:19 - Güncelleme:
Nice geriden gelip kazandı
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Fransa Ligue 1 12. hafta maçında Nice, sahasında Strasbourg ile karşılaştı. Allianz Riviera'da oynanan maçı Nice 2-1 kazandı.

Strasbourg 20. dakikada Dilane Bakwa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Nice beraberlik golünü 54. dakikada Melvin Bard ile buldu. Galibiyet için yüklenen ev sahibi ekip 62. dakikada Loubadhe Sylla'nın kendi ağlarına attığı golle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Nice bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 8 maça çıktı. Strasbourg ise üst üste 3. maçını da kaybetti.

Bu sonuçla Nice puanını 20'ye çıkardı. Strasbourg ise 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Nice, Lyon ile karşılaşacak. Starsbourg ise Brest ile oynayacak.

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