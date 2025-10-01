Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Nice maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

"BUNU UNUTMAMALIYIZ..."

"Nice savunmada güçlü bir takım. Orta saha oyuncuları teknik. Kanat oyuncuları da oldukça iyi ve çok fazla orta yapıyorlar. Futbolda her şeyi savunamazsınız, böyle olsa maçlar 0-0 biterdi. Şunu unutmamak lazım, onların da bizi savunması lazım!"

KEREM AKTÜRKOĞLU

"Kerem Aktürkoğlu bir sol kanat oyuncusu. Buraya geleli çok uzun süre olmadı, birazcık zaman ihtiyacı var. Ben geldiğimden beri en çok süre alan kendisi. Performansından %100 memnun değil, goller atmak, asistler yapmak isteyecektir. Kendisine süre tanıyacağım. Sahada baskısıyla elinden geleni yapıyor. Bir çok attan düşerse, tekrar ata bindirmelisiniz ki istediğini yapabilsin. Kerem ile ilgili hiçbir sorunum yok."

"YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

"Sanırım geldiğimden beri 6 tane tam anlamıyla idman yapabildik. Yapmamız gereken çok şey var. Çalışmamız gereken çok şey var. İdman başına daha 1 konu çalışabilmişiz gibi oluyor. Takım elinden geleni yapıyor. Bazen maç içinde işler iyi gitmeyebilir, bunu da kabul etmek lazım. Bazen kazandığımız maçlardan sonra uyuyamam, analiz yaparım. Kaybettiğimizde bazen sorunu görürüm ve düzletmeye çalışırım."

EDSON ALVAREZ

"Edson Alvarez geri döndü, bu önemli. Bartuğ Elmaz çok iyi bir oyuncu, Avrupa kadrosunda yok ve bu yazık bir şey! Geldiğimizde takımda 7 sakat oyuncu vardı, şimdi 2'ye düşürdük."

JHON DURAN SÖZLERİ

"Jhon Duran oynamak için motivasyona sahip. Bazı sakatlık 6 hafta sürecektir ama onun durumu böyle değil! Geçmiş kulüplerinde de ağrı sıkıntısı vardı. Bazı kulüpleri, onu böyle oynattı. Bazen acı ile oyuncular oynar ama bir nokta gelir, artık oynayamazlar. Bacakta hissedilen bir ağrının sebebi, sırttan kaynaklanabilir. Bu tarz durumlarda zaman lazım. Pek çok uzman bir araya geldik ve problemin kaynağını bulduk.

Jhon Duran dönmek istiyor ama süreç gerekiyor. Oyuncuyu zorlamam. Risk ve ağrı nedeniyle bunu yapmam. Leipzig'te Almanya Kupası Finali oynarken, bir oyuncum 'Ağrım var, oynayamayacağım' dedi. Ne yapabilirsiniz? Bir sakatlığı olan oyuncuyu oynamaya zorlarsanız, sağlam oyuncu 'Sakat oyuncuyu benden daha çok beğeniyorsunuz' diyebilir. Oyuncularımı koruyacağım."

"TRİBÜNLER ALEV ALSIN YETER"

"Taraftarlara özel bir mesajım yok! Tribünler alev alsın yeter. Taraftarlar her yerde çok önemli, bu işi onlar için yapıyoruz. Onlardan tepki geldiğinde de bununla baş edebilmeliyiz. Fenerbahçe'yi buraya gelmeden de biliyordum. Taraftar her zaman haklıdır."