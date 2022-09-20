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Spor

Nice, Mauricio Pochettino'yu istiyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'ta Lucien Favre'nin geleceği tartışma konusu olurken teknik direktörlüğe Mauricio Pochettino'nun getirilmek istendiği iddia edildi.

20 Eylül 2022 Salı 18:00 - Güncelleme:
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Fransa Ligi 1 ekiplerinden Nice'te teknik direktör değişikliği yaşanabilir.

ESPN'de yer alan habere göre, ligde 8 haftada alınan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetin ardından teknik direktör Lucien Favre'nin geleceği tehlikeye girdi.

Kulübün bu nedenle, Favre ile yolların ayrılması durumunda Mauricio Pochettino'yu göreve getirmek istediği belirtildi.

Fransız ekibinin, son olarak Paris Saint-Germain'i çalıştıran Arjantinli teknik adamın mali şartlarını sağlamaya hazır olduğu kaydedildi. Ancak Pochettino'nun Fransa'ya dönüp dönmeyeceğinin belirsiz olduğu, 50 yaşındaki hocanın Premier Lig'den bir takımın başına geçmek isteyebileceği ifade edildi.

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