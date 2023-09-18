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Spor

Nice, Sirigu'yu kadrosuna kattı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, son olarak Fiorentina forması giyen serbest statü konumunda olan 36 yaşındaki Salvatore Sirigu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

18 Eylül 2023 Pazartesi 18:46 - Güncelleme:
Nice, Sirigu'yu kadrosuna kattı
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Nice, 36 yaşındaki tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Fransız ekibi, İtalyan kaleciyle 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 'Sirigu'yu kadromuza katmaktan mutluluk duyuyoruz. Büyük ailemize hoş geldin' ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİ

Tecrübeli kaleci Sirigu kariyerinde sırasıyla; Venezia, Palermo, Cremonese, Ancona, PSG, Sevilla, Osasuna, Torino, Genoa, Napoli ve Fiorentina formalarını giydi. Tam 522 karşılaşmada kaleyi koruyan İtalyan eldiven, 168 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

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