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Spor

Nice'ten 8 gollü galibiyet

Fransa Ligue 1'in 5. hafta maçında Nice, Saint-Etienne'i 8-0 mağlup etti.

21 Eylül 2024 Cumartesi 00:50 - Güncelleme:
Nice'ten 8 gollü galibiyet
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Fransa Ligue 1'in 5. hafta maçında Nice, sahasında Saint-Etienne ile karşılaştı. Allianz Riviera'da oynanan maçı Nice, 8-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Batubinsika (k.k.), 7. dakikada Ndombele, 24. dakikada Cho, 26 ve 39. dakikada Moukoko, 76. dakikada Diop ve 86. dakikada penaltıdam Rosario kaydetti.

Franck Haise'nin öğrencileri bu sonuçla ligde 2. galibiyetlerini aldılar. Saint Etienne ise 4. kez mağlup oldu.

Puanını 7'ye çıkaran Nice, zirveye doğru tırmanırken, Saint-Etienne 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Nice, Lens'e konuk olacak. Etienne ise Nantes deplasmanına gidecek.

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