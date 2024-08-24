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Spor

Nice'ten Yusuf Yazıcı hamlesi

Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşmayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı için Nice hamle yaptı.

24 Ağustos 2024 Cumartesi 15:15 - Güncelleme:
Nice'ten Yusuf Yazıcı hamlesi
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Lille'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Yusuf Yazıcı'ye bir başka Fransız ekibi talip oldu.

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekibi Nice, bonservisi elinde olan 27 yaşındaki milli oyuncu Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.

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27 yaşındaki on numara ile Nice'in dışında İtalyan devi Milan'ın da ilgilendiği yazıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Lille 2019-20 sezonu başında Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 18.5 milyon euro ödedi.

2020-21 sezonunda Lille ile tarihi bir şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gol kralı (7) olmuştu. Milli futbolcu 2021-22 sezonunda da Lille ile Fransa Süper Kupa sevinci yaşamıştı.

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