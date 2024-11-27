Yaz transfer döneminde 27.00 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'dan West Ham United transfer olan Niclas Füllkrug için flaş bir iddia gündeme geldi. Avrupa'dan birçok önemli kulübü peşine takan 31 yaşındaki tecrübeli forvet Süper Lig'de forma giyebilir.

FÜLLKRUG AVRUPA KULÜPLERİN RADARINDA

İngiliz ekibi West Ham United'a sezon başı transfer olan Alman futbolcu için teklifler gelmeye devam ediyor. Almanya'dan Stuttgart ve Hannover, İspanya'dan Atletico Madrid ve İtalya'dan Milan, 31 yaşındaki Niclas Füllkrug ile ilgilenenler arasında bulunuyor.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

West Ham United'a bu sezonun yaz transfer döneminde katılan Füllkrug'un takımıyla sözleşmesi Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor. 31 yaşındaki tecrübeli golcünün piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

NICLAS FÜLLKRUG'A GALATASARAY KANCASI

Ada basınının duyurduğu habere göre Mauro Icardi'nin sezonu kapatması ve Victor Osimhen'in de Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmesi sonrası forvet bölgesine transfer yapma kararı alan Galatasaray rotasını Ada'ya çevirdi.

Haberde ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan sarı kırmızılı ekibin, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen 31 yaşındaki Alman santrafor Niclas Füllkrug'u kadrosuna katacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE YAKINDAN İLGİLENMİŞTİ

Yaz transfer döneminde En Nesyri transferi öncesi forvet bölgesine takviye için birçok futbolcu ile görüşen Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Füllkrug, Almanya Ligi ekiplerinden Borussia Dortmund'dan West Ham United'a transfer olmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Aşil tendonundan yaşadığı sakatlık sebebiyle formasından uzak kalan Niclas Füllkrug, West Ham formasıyla bu sezon 4 maça çıkabildi. 31 yaşındaki golcü, bu maçlarda 137 dakika süre aldı ve herhangi bir skor katkısı veremedi.

KARİYERİ

Futbol hayatına ülkesi Almanya'da başlayan Niclas Füllkrug, kariyerinde Werder Bremen, Nürnberg, Hannover, Borussia Dortmund ve son olarak West Ham United gibi takımların formasını terletti.