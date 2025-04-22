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Spor

Nico Harrison: Luka Doncic'in önemli olduğunu biliyordum ama...

Dallas Mavericks genel menajeri Nico Harrison, yıldız oyuncu Luka Doncic'i Los Angeles Lakers'a takas edildikten sonra gelen tepkilere şaşırdığını anlattı.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2025 Salı 12:33 - Güncelleme:
Nico Harrison: Luka Doncic'in önemli olduğunu biliyordum ama...
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Dallas Mavericks genel menajeri Nico Harrison, yıldız oyuncu Luka Doncic'i Los Angeles Lakers'a takas ettikten sonra taraftarların gösterdiği tepkinin kendisini şaşırttığını ifade etti.

Harrison, Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada,

"Luka'nın önemli olduğunu biliyordum ama bu kadar derin bir bağ olduğunu tam anlamamışım," dedi.

Harrison, Doncic karşılığında Anthony Davis'i kadroya katmıştı. Ancak bu hamle büyük tepki çekmiş ve takasın ardından Dallas, sezonu 39-43 ile tamamlayıp playoff dışında kalmıştı.

Takas sonrası Luka, Harrison hakkında "Şu anda yaptığı açıklamalar üzücü" demişti. Harrison ise buna cevaben:

"Hiçbir zaman Luka hakkında kötü konuşmadım. Bu konunun kapanmasını istiyorum," ifadelerini kullandı.

Bazı haberlerde, Harrison'ın Doncic hakkında "kondisyon sıkıntısı" ve "disiplinsiz beslenme alışkanlıkları" konularında endişe duyduğu yazılmıştı. Harrison ise, bu takasta pişmanlık duymadığını yineledi:

"Burada iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Bu yıl çok sakatlık yaşadık ama gelecek sezon şampiyonluk için mücadele edeceğiz," dedi.

Anthony Davis, Dallas formasıyla çıktığı ilk maçta sakatlanmış ve ardından 18 maç kaçırmıştı. Davis'li Mavs 6-3'lük bir galibiyet serisi yakalamış olsa da genel tablo sezonu kurtarmaya yetmedi.

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