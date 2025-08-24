Nico Paz için Real Madrid ihtimali

Tottenham, Como forması giyen Nico Paz için 40 milyon euroluk ilk teklifinin reddedilmesinin ardından yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Tottenham Hotspur, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala gözünü Serie A'nın genç yıldızlarından Nico Paz'a dikti. Sky Sport Italia'nın haberine göre Londra temsilcisi, ağustos ayı başında sunduğu 40 milyon euroluk teklifin Como tarafından reddedilmesinin ardından daha yüksek bir bedelle geri dönmeye hazırlanıyor.

Premier Lig ekibi, sakatlanan James Maddison'ın yerine geçecek yaratıcı bir isim ararken, Nico Paz'ı ideal aday olarak belirledi. Transfer uzmanı Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre Tottenham, Arjantinli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak konusunda oldukça kararlı ve kısa süre içinde Como'ya yeni bir teklif sunmayı planlıyor.

20 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Serie A'daki ilk sezonunda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Teknik direktör Cesc Fabregas'ın yönetimindeki Como, genç yeteneğini kolay kolay bırakmak istemese de Tottenham'ın yükselteceği teklif karar sürecinde belirleyici olabilir.

REAL MADRİD'E GERİ DÖNEBİLİR

Ancak transferde önemli bir ayrıntı bulunuyor. Nico Paz resmî olarak Como oyuncusu olsa da Real Madrid'in 2027 yılına kadar geçerli yeniden imzalama opsiyonu var. Bu opsiyon, İspanyol devinin oyuncuya gelecek herhangi bir teklifi karşılayabilmesini sağlıyor. La Liga devi, isterse önümüzdeki yaz 9 milyon euroya ya da 2027'de 10 milyon euroya Paz'ı yeniden kadrosuna katabilecek.

Tottenham'ın yeni teklifi kabul edilirse, Real Madrid'in bu hamleye nasıl yanıt vereceği transfer sürecinin en kritik noktası olacak. Eğer Madrid yönetimi buy-back hakkını kullanırsa, Nico Paz'ın geleceği tamamen farklı bir yöne evrilebilir. İngiliz basını, Tottenham'ın bu transfer için acele ettiğini ve önceliğinin Maddison'ın yokluğunu kapatmak olduğunu belirtiyor.

Sonuç olarak Tottenham, genç ve yaratıcı bir orta saha için Como ile masaya yeniden oturmaya hazırlanırken, Real Madrid'in elindeki koz sürecin en belirleyici faktörü olarak öne çıkıyor.