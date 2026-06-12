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Spor

Nico Schlotterbeck'ten Real Madrid iddiaları hakkında açıklama

Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'da forma giyen Nico Schlotterbeck, Real Madrid iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ12 Haziran 2026 Cuma 17:26 - Güncelleme:
Nico Schlotterbeck'ten Real Madrid iddiaları hakkında açıklama
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Borussia Dortmund forması giyen savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck, Real Madrid haberleriyle ilgili konuştu.

Alman savunma oyuncusunun adı, geçtiğimiz aylarda Real Madrid ile anılmış ancak Schlotterbeck, Borussia Dortmund ile sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatmıştı.

Real Madrid'de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun geçmesiyle birlikte yeniden adı İspanyol deviyle anılan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, odağının Dünya Kupası olduğunu söyledi.

Hakkındaki Real Madrid haberlerine cevap veren Nico Schlotterbeck, "Elbette bu tür haberleri okuyorsunuz ama daha önce de söylediğim gibi, şu anda Dünya Kupası'na odaklanmış durumdayım." sözlerini sarf etti.

Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Schlotterbeck, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

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