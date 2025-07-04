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Spor

Nico Williams, 2035'e kadar Bilbao'da

Barcelona'ya transfer olacağı haberleriyle gündeme gelen Athletic Bilbao'nun Gana asıllı genç forveti Nico Williams, kulübüyle 10 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 12:56 - Güncelleme:
Nico Williams, 2035'e kadar Bilbao'da
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Athletic Bilbao'nun Gana asıllı genç forveti Nicholas (Nico) Williams, 30 Haziran 2035'e kadar kulüpte kalmasını sağlayacak uzun vadeli yeni anlaşmaya imza attı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Nico Williams, Athletic ile sekiz yıllık sözleşme uzatma anlaşmasını imzaladı. Kanat oyuncusu, Athletic'te daha fazla tarih yazma hedefiyle sözleşmesini 2035'e kadar yeniledi." denildi. Açıklamada, Athletic ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan Williams'ın 30 Haziran 2035'e kadar Bilbao'da kalmasını sağlayacak on yıllık yeni anlaşmaya imza attığı belirtildi.

İspanya Milli Takımı forması da giyen 22 yaşındaki Williams, geçen sezon Athletic Bilbao formasıyla tüm kulvarlarda 45 maçta 11 gol kaydetti.

  • Nico Williams
  • Bilbao
  • Sözleşme

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