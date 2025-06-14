Nico Williams, Barcelona'ya yaklaşıyor

Transfer gündeminde sürpriz bir gelişme yaşandı. Athletic Bilbao'nun genç yıldızı Nico Williams, Bayern Munich ve Arsenal gibi dev kulüplerin ilgisine rağmen Barcelona'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Katalan ekibiyle Williams'ın menajeri Felix Tainta arasında yeniden başlayan görüşmelerde önemli aşama kaydedildi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta daha önce bu transferi rafa kaldırsa da, son gelişmelerle birlikte dosya yeniden açıldı. 23 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu, Barcelona'nın geçtiğimiz yaz önerdiği yıllık 12 milyon Euro'luk maaşı kabul etmeye hazır.

Bayern Munich ve Manchester United da oyuncuyla ilgileniyordu ancak Williams, La Liga'da kalmayı tercih etti. Barcelona'nın 62 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemesi bekleniyor. Lamine Yamal'ın sosyal medyada Williams ile paylaştığı fotoğraf da transfer dedikodularını iyice alevlendirdi.