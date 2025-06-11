Nico Williams, Bayern Münih ile görüşüyor

Bayern Münih, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sky DE'nin haberine göre, Alman devi, Athletic Bilbao forması giyen 21 yaşındaki Nico Williams için girişimlere başladı.

Genç oyuncunun Bayern'e katılmaya sıcak baktığı ifade edilirken, kulüp ile oyuncunun ekibi arasında bir toplantı gerçekleştiği ve temasların sürdüğü bildirildi.

Nico Williams'ın sözleşmesinde 60–65 milyon euro arasında bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Oyuncu tarafının yıllık yaklaşık 20 milyon euro brüt maaş talep ettiği belirtiliyor.

Transfer süreci henüz erken aşamada ve taraflar arasında resmi bir anlaşma bulunmuyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.