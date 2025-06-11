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Spor

Nico Williams, Bayern Münih ile görüşüyor

İspanyol ekibi Athletic Bilbao'nun genç yıldızı Nico Williams, Bayern Münih ile görüşmelerini sürdürüyor.

Haber Merkezi11 Haziran 2025 Çarşamba 23:28 - Güncelleme:
Nico Williams, Bayern Münih ile görüşüyor
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Bayern Münih, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sky DE'nin haberine göre, Alman devi, Athletic Bilbao forması giyen 21 yaşındaki Nico Williams için girişimlere başladı.

Genç oyuncunun Bayern'e katılmaya sıcak baktığı ifade edilirken, kulüp ile oyuncunun ekibi arasında bir toplantı gerçekleştiği ve temasların sürdüğü bildirildi.

Nico Williams'ın sözleşmesinde 60–65 milyon euro arasında bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Oyuncu tarafının yıllık yaklaşık 20 milyon euro brüt maaş talep ettiği belirtiliyor.

Transfer süreci henüz erken aşamada ve taraflar arasında resmi bir anlaşma bulunmuyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

  • Athletic Bilbao
  • Nico Williams
  • Bayern München

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