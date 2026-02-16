Nico Williams'tan Athletic Bilbao'ya kötü haber

Athletic Bilbao ve İspanya Milli Takımı, yıldız kanat oyuncusu Nico Williams'tan gelen haberle sarsıldı.

23 yaşındaki futbolcunun sezon başından bu yana yaşadığı pubis (kasık) sakatlığı nedeniyle süresiz olarak sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nico Williams, pubalji sorununu tedavi etmek amacıyla kulüp dışından bir uzmanla özel bir tedavi programına başladı. Oyuncunun gelişimine göre değerlendirme yapılacak, ancak önümüzdeki maç kadrolarında yer alamayacak."

PERFORMANSI

Bu sezon Athletic Bilbao forması ile 26 maça çıkan Williams, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.