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  • Nicola Zalewski'den Galatasaray itirafı! ''Transfer olmaya çok yakındım''
Spor

Nicola Zalewski'den Galatasaray itirafı! ''Transfer olmaya çok yakındım''

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde olan Polonyalı yıldız Nicola Zalewski'den ilginç bir itiraf geldi. Polonya basınına konuşan Zalewski 'Galatasaray'a transfer olmaya çok yakındım. Masada çok iyi bir teklif vardı.' dedi ve transferin gerçekleşmemesindeki nedeni açıkladı. İşte detaylar...

12 Ekim 2024 Cumartesi 14:28 - Güncelleme:
Nicola Zalewski'den Galatasaray itirafı! ''Transfer olmaya çok yakındım''
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Yaz transfer döneminin sonunda adı Galatasaray ile anılan Nicola Zalewski, ülkesinden TVP Sport'a açıklamalarda bulundu.

Zalewski, "Yalan söylemeyeceğim. Galatasaray'a transfer olmaya çok yakındım. Masada çok iyi bir teklif vardı." itirafında bulundu.

"AİLEMLE KONUŞTUM VE KALDIM"

Roma forması giyen Polonyalı yıldız, "Bir süre düşündüm. Ailemle konuştum ve sanırım benim için en iyi olanı yaparak Roma'da kaldım." dedi.

"YENİDEN OYNAMAYA BAŞLADIM"

Roma'da kadro dışı kaldığı dönemin sona erdiğini belirten Zalewski, "Kısa süre önce yeniden oynamaya başladım ve bundan dolayı çok mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

G.SARAY YILLIK 2 MİLYON EURO ÖNERMİŞTİ

Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Zalewski'ye 4 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro net ücret önerdiğini duyurdu. Roma'da yıllık 350 bin euro kazanan Zalewski, Galatasaray'ın 2 milyon euro'luk teklifine karşın 2.5 milyon euro maaş istemişti.

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