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Spor

Nicola Zalewski'den Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Nicola Zalewski, sarı kırmızılı takımla ilgili flaş bir itirafta bulundu. Polonyalı oyuncu ayrıca Fenerbahçe ile ilgili bir soruya da yanıt verdi.

13 Kasım 2024 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
Nicola Zalewski'den Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı
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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Zicola Zalewski, açıklamalarda bulundu.

Polonyalı oyuncu, ilk kez Galatasaray gibi önemli bir takımdan teklif aldığını ve karar vermenin zor olduğunu belirtti.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ!

Nicola Zalewski Polonya basınından Meczyki'ye yaptığı açıklamada, "Benim için zor bir durumdu çünkü ilk defa bu kadar önemli ve özel bir kulüpten teklif aldım. Ama bir futbolcunun hayatı böyledir. Benim için karar vermesi güç bir anda ancak şu anda Roma'ya odaklandım. Roma'da kaldığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE YANITI

"Galatasaray ile görüştüğün sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile konuştun mu?" sorusu üzerine Polonyalı oyuncu, "Hayır. Fenerbahçe'ye transferim de söz konusu değildi." açıklamasında bulundu.

22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Roma'da 10 maçta forma giydi. 588 dakika sahada kalan Zalewski, 1 asistlik performans sergiledi.

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