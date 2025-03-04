Nicolas Anelka: İnşallah Galatasaray daha çok puan kaybeder

Nicolas Anelka, Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de deplasmanda Paris Basketbol ile oynadığı maçı yerinde takip etti. Anelka maçın ardından Fenerbahçe Kulübü'ne özel açıklamalar yaptı.

Dubai'de yaşayan Anelka, Fenerbahçe'nin maçını takip etmek için Fransa'ya geldiğini belirtti ve "Fenerbahçe'yi oynarken görmek beni hep mutlu ediyor. Futbolda da Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Bugün de basketbolda" dedi.

Jose Mourinho'yu ve Fenerbahçe'nin oyununu öven Anelka, "Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünüyorum. İyi bir hocanız var. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında büyük bir mücadele olacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın daha çok puan kaybetmesini dileyen Fransız eski futbolcu, "Galatasaray'ın hafta sonu puan kaybettiğini gördüm. İnşallah Galatasaray daha çok puan kaybeder, Fenerbahçe de maçlarını kazanmaya devam eder. Neden olmasın? Belki de sezon sonunda şampiyon olurlar" şeklinde konuştu.

Fenerbahçeli taraftarları çok özlediğini aktaran Anelka, "Türkiye'deki taraftarları hala çok seviyorum. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarını. Onları çok özledim. Umarım en yakın zamanda Türkiye'de görüşürüz" diyerek sözlerini noktaladı.