İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2025 Salı / 5 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4745
  • EURO
    38,3804
  • ALTIN
    3421.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nicolas Anelka: İnşallah Galatasaray daha çok puan kaybeder
Spor

Nicolas Anelka: İnşallah Galatasaray daha çok puan kaybeder

Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de deplasmanda Paris Basketbol ile oynadığı maçı yerinde takip Nicolas Anelka Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ4 Mart 2025 Salı 10:13 - Güncelleme:
Nicolas Anelka: İnşallah Galatasaray daha çok puan kaybeder
ABONE OL

Nicolas Anelka, Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de deplasmanda Paris Basketbol ile oynadığı maçı yerinde takip etti. Anelka maçın ardından Fenerbahçe Kulübü'ne özel açıklamalar yaptı.

Dubai'de yaşayan Anelka, Fenerbahçe'nin maçını takip etmek için Fransa'ya geldiğini belirtti ve "Fenerbahçe'yi oynarken görmek beni hep mutlu ediyor. Futbolda da Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Bugün de basketbolda" dedi.

Jose Mourinho'yu ve Fenerbahçe'nin oyununu öven Anelka, "Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünüyorum. İyi bir hocanız var. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında büyük bir mücadele olacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın daha çok puan kaybetmesini dileyen Fransız eski futbolcu, "Galatasaray'ın hafta sonu puan kaybettiğini gördüm. İnşallah Galatasaray daha çok puan kaybeder, Fenerbahçe de maçlarını kazanmaya devam eder. Neden olmasın? Belki de sezon sonunda şampiyon olurlar" şeklinde konuştu.

Fenerbahçeli taraftarları çok özlediğini aktaran Anelka, "Türkiye'deki taraftarları hala çok seviyorum. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarını. Onları çok özledim. Umarım en yakın zamanda Türkiye'de görüşürüz" diyerek sözlerini noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.