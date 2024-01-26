Nicolas Anelka: Türk futbolunu geliştirmemiz gerekiyor

Ümraniyespor'un yeni CEO'su olan Nicolas Anelka, imza töreninde flaş açıklama yaptı.

Nicolas Anelka yaptığı açıklamada, "Benim için Ümraniyespor'da CEO olmak harika bir hedef. Aklımdakileri artık yapabilirim. Nerede olmak istediysem oradayım. İstanbul'dayım, çok seviyorum Türkiye'yi. İnsanlar beni az çok tanıdıysa Türkiye'yi ne kadar çok sevdiğimi bilirler. Başarı için her şey hazır." dedi.

Ümraniyespor'a bir şeyler katmak istediğini söyleyen Nicolas Anelka, "Burada olduğum için çok mutluyum. Benim için çok zevkli ve hedefli bir yolculuk olacak. Ümraniyespor'un gelişimini görmek için sabırsızlanıyorum. Tecrübelerimle umarım Ümraniyespor'a bir şeyler katabilirim." ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbol adamı, "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dünyanın futbolunun isimli futbolcularını getirebiliyor. Türk futbolunda her zaman kalite vardı. Büyük isimlerin Türkiye'ye gelmesine şaşırmıyorum. Bu böyle devam edecektir." şeklinde konuştu.

Nicolas Anelka ayrıca, "Şu an Türkiye'deki futbol seviyesinin yeterince iyi olduğunu düşünüyorum. Tecrübelerimle umarım Ümraniyespor ve Türk futboluna bir şeyler katabilirim. Çocukları ve altyapıyı çok seviyorum, burada olma sebeplerimden biri onları keşfedip Türk futboluna kazandırmak. Türk futbolunu mental olarak da geliştirmemiz gerekiyor, daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Kolay olmayacak, çok çalışmamız gerekiyor." dedi.