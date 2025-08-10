Nicolas Jackson kararını Chelsea yönetimine bildirdi

Senegalli forvet Nicolas Jackson, yeni sezonda forma şansı bulamayacağı endişesiyle Chelsea'den ayrılmak istediğini kulübe bildirdi.

Chelsea, yazın ilk hazırlık maçına Cuma akşamı Bayer Leverkusen karşısında çıkmaya hazırlanırken, transfer gündemi de hız kesmeden devam ediyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Maviler, turnuvanın uzun sürmesi nedeniyle henüz sezon öncesi maçı yapmadı.

Ancak Enzo Maresca'nın ekibi önümüzdeki hafta Leverkusen ve AC Milan ile karşılaşacak, ardından Premier Lig açılışında Crystal Palace'ı konuk edecek.

TBR Football'un haberine göre, Nicolas Jackson mevcut transfer dönemi bitmeden Chelsea'den ayrılmak istediğini yönetime iletti. 23 yaşındaki Senegalli forvet, geçen sezonun son bölümünde zor bir dönem geçirdi. Son dört maçta iki kez kırmızı kart görerek Premier Lig'in son iki haftasında ve Dünya Kulüpler Kupası'nın büyük kısmında forma giyemedi.

FORMA REKABETİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Jackson, Avrupa Konferans Ligi finalinde iki gol atarak dikkat çekmişti. Ancak bu yaz Joao Pedro ve Liam Delap'ın transfer edilmesi, önümüzdeki sezon alacağı süreyi ciddi şekilde kısıtlayabilir. Bu durumun, oyuncunun ayrılık talebinde önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Haberde, Almanya'dan Bayern Münih başta olmak üzere birçok kulübün oyuncuya ilgi gösterdiği, ayrıca İspanya ve İtalya'dan takımların da radarında olduğu ifade edildi. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Newcastle United'ın ise son haftalarda Jackson için girişimlerde bulunduğu aktarıldı.