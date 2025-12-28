İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2025 Pazar / 9 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nicolas Jackson'ın menajerinden transfer sözleri
Spor

Nicolas Jackson'ın menajerinden transfer sözleri

Alman devi Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Nicolas Jackson'ın menajeri Ali Barat, oyuncunun transfer süreci ve kariyer planlaması hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ28 Aralık 2025 Pazar 16:09 - Güncelleme:
Nicolas Jackson'ın menajerinden transfer sözleri
ABONE OL

Nicolas Jackson'ın menajeri Ali Barat, oyuncusuna Chelsea'ye transfer olmadan önce ve geçen yaz döneminde İtalya'nın önde gelen kulüplerinin ilgi gösterdiğini açıkladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Barat, bu ilginin somut ve ciddi olduğunu vurguladı.

TERCİH BAYERN MÜNİH OLDU

Ali Barat, Jackson'ın kariyer planlamasında net bir duruş sergilediğini belirterek, "Nico sadece Bayern Münih'i istiyordu ve bunu başardık" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki golcü bu sezon Alman devinde kiralık olarak forma giyiyor.

İTALYA KAPISI AÇIK

Jackson'ın geleceğiyle ilgili de konuşan Barat, "Bir gün İtalya'da oynamak mı? Kesinlikle. İtalyan futboluna ilgisi var" diyerek Serie A ihtimalinin tamamen kapalı olmadığını dile getirdi.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih formasıyla bu sezon 18 resmi maça çıkan Nico Jackson, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.