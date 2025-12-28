Nicolas Jackson'ın menajerinden transfer sözleri

Nicolas Jackson'ın menajeri Ali Barat, oyuncusuna Chelsea'ye transfer olmadan önce ve geçen yaz döneminde İtalya'nın önde gelen kulüplerinin ilgi gösterdiğini açıkladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Barat, bu ilginin somut ve ciddi olduğunu vurguladı.

TERCİH BAYERN MÜNİH OLDU

Ali Barat, Jackson'ın kariyer planlamasında net bir duruş sergilediğini belirterek, "Nico sadece Bayern Münih'i istiyordu ve bunu başardık" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki golcü bu sezon Alman devinde kiralık olarak forma giyiyor.

İTALYA KAPISI AÇIK

Jackson'ın geleceğiyle ilgili de konuşan Barat, "Bir gün İtalya'da oynamak mı? Kesinlikle. İtalyan futboluna ilgisi var" diyerek Serie A ihtimalinin tamamen kapalı olmadığını dile getirdi.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih formasıyla bu sezon 18 resmi maça çıkan Nico Jackson, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.