Nicolas Pepe kalitesini gösteriyor

Trabzonspor'a oynamadan geldiği için fiziksel bakımdan sıkıntı yaşayan Nicolas Pepe güçlendikçe kalitesini de göstermeye başlıyor.

Henüz istenilen seviyede olmasa da teknik direktör Abdullah Avcı onun ritim kazanması için maksimum süreleri veriyor. Konyaspor maçında da 90 dakika sahada kalan Pepe'nin performansı dikkat çekti.

Her maç üzerine koyarak devam eden Pepe'nin milli aradaki özel çalışmalarla takım arkadaşlarının fiziksel seviyesini yakalaması bekleniyor. Pepe, böylece çok daha etkili olacak.