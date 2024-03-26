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  • Nicolas Pepe kayıplara karıştı! Trabzonspor'a faturası ağır oldu
Spor

Nicolas Pepe kayıplara karıştı! Trabzonspor'a faturası ağır oldu

Trabzonspor'da Nicolas Pepe hayal kırıklığı yaşanıyor. Bordo-mavililerin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı yıldız isim Nicolas Pepe, performansıyla beklentilerin uzağında kaldı. İşte detaylar...

Sabah26 Mart 2024 Salı 13:49 - Güncelleme:
Nicolas Pepe kayıplara karıştı! Trabzonspor'a faturası ağır oldu
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Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği Nicolas Pepe, performansıyla beklentilere karşılık veremedi. Takımın üstündeki maliyetiyle dikkat çeken yıldız oyuncu, ligde forma giydiği 12 maçta 4 gole imza attı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Trabzonspor'un sezon başında transferin son günlerinde takıma kattığı Nicolas Pepe'nin performansı pişmanlığa yol açtı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın girişimleriyle kadroya katılan Pepe'nin maliyeti, performansıyla örtüşmedi. Sezon başında takıma geç katılan, sakatlıklarla boğuşan Fildişi Sahilli oyuncu ligde geride kalan 30 haftalık bölümde sadece 12 maçta forma giyerken, 4 gole imza atabildi.

TAKIMIN EN PAHALI İSMİ

3 Milyon 500 Bin Euro'luk (123 Milyon TL) maliyetiyle takımın en pahalı oyuncusu konumunda olan Pepe'nin 1 golü ise Karadeniz ekibine 31 Milyon TL'ye mal oldu. Yıldız oyuncu ligde bugüne kadar forma giydiği 12 maçta ise maç başına maliye 10 Milyon 250 Bin TL'ye geldi.

Sezon başında 1 yıllığına Trabzonspor kadrosuna katılan oyuncunun geleceği ise belirsiz.

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