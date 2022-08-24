İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2022 Çarşamba / 27 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1612
  • EURO
    18,0948
  • ALTIN
    1021.43
  • BIST100
    3060.3
Spor

Nicolas Pepe, Nice yolcusu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Nicolas Pepe'yi kiralık olarak göndermek için Nice ile anlaşmaya vardı.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 20:00 - Güncelleme:
ABONE OL

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen 27 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Nicolas Pepe'nin yeni adresi belli oldu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Pepe'yi kiralamak için hem Arsenal ile hem de oyuncu cephesi ile anlaşmaya vardı. Kira sözleşmesinde satın alma maddesi bulunmayacak.

Uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Nicolas Pepe için maaş problemini aşan Nice, hafta sonu yıldız oyuncuyu Fransa'ya getirecek.

2019 yılında Lille'den Arsenal'e 80 milyon euro karşılığında transfer olan Nicolas Pepe İngiliz ekibiyle çıktığı 112 maçta 27 gol 21 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.