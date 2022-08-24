Nicolas Pepe, Nice yolcusu

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen 27 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Nicolas Pepe'nin yeni adresi belli oldu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Pepe'yi kiralamak için hem Arsenal ile hem de oyuncu cephesi ile anlaşmaya vardı. Kira sözleşmesinde satın alma maddesi bulunmayacak.

Uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Nicolas Pepe için maaş problemini aşan Nice, hafta sonu yıldız oyuncuyu Fransa'ya getirecek.

2019 yılında Lille'den Arsenal'e 80 milyon euro karşılığında transfer olan Nicolas Pepe İngiliz ekibiyle çıktığı 112 maçta 27 gol 21 asistlik katkı sağladı.