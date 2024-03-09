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Spor

Nicolas Pepe: O pozisyonda ben de vurabilirdim

Trabzonspor'un yıldız ismi Nicolas Pepe, Fatih Karagümrük maçının ardından görüşlerini aktardı.

9 Mart 2024 Cumartesi 23:44 - Güncelleme:
Nicolas Pepe: O pozisyonda ben de vurabilirdim
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Trabzonspor forması giyen Nicolas Pepe, Fatih Karagümrük karşısında alınan farklı galibiyeti değerlendirdi.

Pepe, "Ne yazık ki maça iyi başlamadık ama iyi yanıt verdik ve geri döndük. İkinci yarı takım karakteri göstererek birçok gol attık. Farklı oyuncuların gol atması da takım özgüveni için önemliydi." dedi.

Fildişili futbolcu, kendisinin getirdiği ve Trezeguet'in attığı gol için, "Golü kimin attığı önemli değil. Trezeguet ile olan pozisyonda ben de vurabilirdim ama önemli olan topun kaleye gitmesiydi." sözlerini sarf etti.

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