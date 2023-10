Nicolas Pepe: Trabzonspor'u tercih ettiğim için çok mutluyum

Trabzonspor'u seçme nedenini açıklayan Pepe, "İlk teklif geldiğinde bu beni çok etkilemişti çünkü şahsen seyahat ederek gelmişlerdi. Bu da hızlı ilerlememizi sağladı. Çünkü bana çokça sevgi ve ilgi göstermişlerdi. Bu beni çok mutlu etti. Bunlar karar vermemde etkili olan şeylerdi. Burada olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR MEYDAN OKUMA OLACAK MI?

Nicolas Pepe: "Nice forması giydiğim sezonun son kısmı yaşadığım şanssız sakatlık sonrası süreç karmakarışık geçti. Elbette bunu düzeltmeye çalışıyorum. Biliyorum ki her şey daha iyi olacak. Hem bireysel hem de kollektif olarak kulüple birlikte çalışarak bunu aşıyoruz. Transfer bedeli benim kontrolümde olan bir şey değil. Modern futbolda baskılı oynayabilen, asist yapan ve gol atabilen bireyseniz çok hızlı şekilde ilgileri üzerinize çekiyorsunuz. Özellikle genç oyuncuysanız bunu yapıyorsunuz. Futbol daha da evrim geçiriyor. Yetişen genç oyuncular milyon euroluk bonservis bedellerine kolayca erişebiliyorlar. Genç oyuncu yeterli seviyede performans sergilediği an transfer bütçeleri de artıyor."

"İHTİYAÇ OLURSA SAVUNMADA BİLE OYNARIM"

Nicolas Pepe: "Hücumda bütün pozisyonlarda oynayabildiğim bir gerçek. 9 numarada, geçen sezon da 10 numarada iyi oyunlar çıkardım. En iyi hissettiğim yer ise sağ kanat. Orada faydalı olduğumu düşünüyorum. Görev verildiğinde diğer pozisyonlarda oynayabilmem benim kuvvetli olduğum bir özelliğimdir. Bunu göstermek için çalışırım. Eğer çok ihtiyaç olur ve savunmada oynamam gerekirse, daha çok sol bekte verimli olabilirdim. Öndeki alanı da kullanabilirdim. Stoper profiline uygun olduğumu söyleyemem."

"FUTBOLCU İÇİN EN ZOR OLANI SAKATLIK"

Nicolas Pepe: "Bir futbolcu için en zor olan şey sakatlık. Kas kaybedersiniz, uzun ve zor bir süreç karşınıza çıkar. Geri dönüşünüzde performansınızı hemen gösteremezsiniz. Kapasitenizin tamamını sergileyemezsiniz. Bu durum sizi mental açıdan da çok yorar. Sakatlıkta çoğunlukla kendi başınıza kalıp uzun süre acı çekebilirsiniz."

TRABZONSPOR TARAFTARLARI

Nicolas Pepe: "Trabzonspor taraftarları ile çok fazla vakit geçirmedim ama kısa sürede bana gösterdikleri sevgiden dolayı çok mutluyum. Üstelik kulübüm için henüz bir şey yapamamama rağmen bana sevgilerini gösterdiler. Bir oyuncuyu karşılamaktan mutlu olan taraftarları daha önce görmemiştim. Global açıdan Türk taraftarları farklı bir seviyede ve çok tutkulular. Trabzonspor taraftarıysanız futbolla uyuyup futbolla yiyor, içiyorsunuz sanki. Ayrıca Afrika taraftarları da Trabzon'daki gibi futbolu yaşar."

"KESİNLİKLE PES ETMEM"

Nicolas Pepe: "Fiziksel ve mental olarak çok zorlayan bir durum sakatlık. Bu anlarda vazgeçmeyi düşünen çok insan oldu ama kendi adıma mücadeleden asla vazgeçmem. Hatta uzak kaldığım dönem bana daha kuvvetli geri dönebilmek için güç oldu. Kesinlikle hiçbir şekilde pes etmem."

"HER ZAMAN DAHA FAZLA GOL ATMAK VE ASİST YAPMAK İSTERİM"

Nicolas Pepe: "Her zaman gelişmeyi istersiniz ve ideal olanı mükemmeliyeti ararsınız. Bu her gün uğruna çabalamanız gereken bir şeydir. Her zaman daha fazla gol atmak, asist yapmak ve daha iyi performans sergilemek istersiniz. Bu da düzenli gelişim gerektirir. Benim hedefim de her seferinde kendimi bu konuda geliştirmektir. Günümüz futbolunda ise takıma yardımcı olmak, savunmaya gelmek ya da taktik gibi konularda değişim göstermemiz gereken birçok şey var. Dolayısıyla ben de her gün gelişmeye çalışıyorum. Dünden daha iyi olmak için çok çalışmak gerekir. Şu an iyi olduğunuzu düşündüğünüz bir özelliğiniz yarın yeterli olmayabilir. Bunun için çalışmak zorundasınız."

"ŞANS GETİRDİĞİNE İNANDIĞIM BİR ŞEY YOK"

Nicolas Pepe: "Maçtan önce kendi izole alanımı oluşturabilmem için çok müzik dinlerim ama bana şans getirdiğine inandığım özel bir şey yok. Ben inançlı biriyim."