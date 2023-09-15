Nicolas Pepe'den endişelendiren haber! Nenad Bjelica açıkladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica,, son idmanda yeni transferi Nicolas Pepe'nin hafif rahatsızlandığını, özel programla çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

"UMUT GÜNEŞ GELDİ"

Yeni transfer Umut Güneş'in geldiğini söyleyen Bjelica, "Hafta boyunca aramıza yeni katılan oyuncularımız oldu. Milli takımlardan dönen oyuncularımız da oldu. Henüz tamamlanmadı. Stefano Denswil aramıza katılacak. Hafta boyunca iyi çalışma fırsatı bulduk ve iyi hazırlandığımızı söyleyebilirim. Kadromuz tamamlandı. Umut Güneş şehrimize geldi. Ognjen Bakic takıma katıldı. 3 ay boyunca bizimle olacak. Belki ona oynayabileceği bir takım bakıyoruz ama olmaz ise geleceğe yönelik bizimle hazırlıklarını sürdürecek. Berat Özdemir, Nicolas Pepe, Batista Mendy ve Paul Onuachu aramıza katıldı" dedi.

"GELECEK VE GİDECEKLER OLABİLİR"

Takımdan ayrılacak ya da transfer edilecek oyuncuların olabileceğini kaydeden Bjelica, "Transfer dönemi devam ediyor. Kiralık gelecek veya gidecek durumlar da olabilir. Takımımız şu an hazır halde çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"NICOLAS PEPE RAHATSIZLANDI"

Yeni transfer Nicolas Pepe hakkında konuşan teknik adam, "Nicolas Pepe uzun süredir takım idmanlarından ayrıldı. Onun için bir süreç devam ediyor. Dün antrenman sonrası ufak bir rahatsızlığı oldu. Çalışmalarına devam ediyor. Pazar günü bizimle olup olamayacağını göreceğiz" açıklamasını yaptı.

"İYİ BİR KARIŞIM OLDU"

Bjelica, "Oyuncuları aramıza katabildiğimiz için ben de çok mutluyum. Bu oyuncular Trabzonspor'u seçtiler ve takımımızı eskisinden daha güçlü bir hale getireceğiz. İlk aylarda aramızda olan arkadaşlarımız ile birlikte rekabet sayesinde takımı üste çıkaracağız. Bu seneki transferler ile birlikte iyi bir karışım elde ettik. Genç ve uluslararası arenalarda önemli işler yapan oyuncuları aramızda kattık. Hep beraber seviyeyi üste çekeceğiz" şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Bjelica, "Genç oyuncularımız Mehmet, Enis, Göktan ve Bakic gibi oyuncular ileride iyi işler çıkarabilecek oyncular. Takımımız adına herkesin konuşulacağı oyuncular. Umut ve Batista Mendy yine aynı şekilde hem şu anlık olarak hem de gelecek adına onları yatırım olarak görüyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar 90 dakika boyunca bizi destekleyerek zafere ortak olsunlar" dedi.

"KOITA'YA TAKIM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bakic ve Fode Koita'nın takımdaki geleceği hakkında açıklama yapan Bjelica şunları kaydetti: "Koita için bir takım bulmaya çalışıyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Bakic kalacak olursa bizim için bir sorun olmayacak. Bizim için bir yatırım. 10 gün önce aramıza katabilmiş olsaydı kiralık oynama fırsatı olabilirdi. Başka bir yere transferi gerçekleşmez ise 3 aylık bir süreçte bizimle olacak. Antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında onu değerlendireceğiz. Gelecek adına bir yatırım. Kulübe maliyeti neredeyse olmayan bir transfer. Kendisini gelecek adına bir yatırım olarak görüyoruz"

ENİS BARDHI'NİN PERFORMANSI

Nenad Bjelica, son dönemde performansını yükselten Enis Bardhi için ise "Enis Bardhi'nin performansına aynı şekilde devam edebilmesini umuyoruz. Golleri ve asistlerini sürdürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.