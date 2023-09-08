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Spor

Nicolas Pepe'nin forma numarasını taraftar seçecek

Trabzonspor'un yeni transferi Pepe'nin forma numarasını bordo-mavili taraftarlar belirleyecek.

AA8 Eylül 2023 Cuma 20:27 - Güncelleme:
Nicolas Pepe'nin forma numarasını taraftar seçecek
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Trabzonspor'un prensipte anlaşma sağladığı Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'nin forma numarasını bordo-mavili taraftarlar belirleyecek.

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com'un sosyal medyası X'te yer alan açıklamada, "Yıldız transfer Pepe'nin gururla terleteceği formanın numarası, Socios uygulamasında, Trabzonspor taraftarının oylarıyla seçilecek. Bu tarihi oylamayı kaçırma!" ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili taraftarlar uygulamaya girerek oylamaya katılıp yeni transferin forma numarasını seçebilecek.

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