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Spor

Nicolas Pepe'ye Trabzonspor'dan sürpriz teklif!

Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Arsenalli Nicolas Pepe'ye Trabzonspor'un sürpriz bir teklif yaptığı belirtildi.

7 Eylül 2023 Perşembe 00:22 - Güncelleme:
Nicolas Pepe'ye Trabzonspor'dan sürpriz teklif!
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Trabzonspor'un Nicolas Pepe için sürpriz bir girişimde bulunduğu belirtildi.

Foot Mercato'nun haberinde Nicolas Pepe transferi için devreye giren Trabzonspor'un resmi teklifini yaptığı kaydedildi. Bordo mavili kulübün 1 yıllık anlaşma konusunda Pepe'yi kadrosuna katmak için uğraş verdiği ifade edildi.

Arsenal'in kadrosunda düşünmediği 29 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusuyla ilgili gelişmelerin olumlu veya olumsuz olacak şekilde yakın zamanda şekillenmesi bekleniyor.

Geçen sezonu Nice'de kiralık geçiren Nicolas Pepe, çıktığı 29 maçta 8 gol 1 asist üretmişti.

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