Nicolas Jackson'ın yeni adresi belli oluyor

Sezona 6-0'lik Leipzig galibiyetiyle başlayan Bayern Münih, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Alman devi, forvet rotasyonu için Chelsea'nin santrforu Nicolas Jackson'ı kadrosuna katmak istiyor.

JACKSON TAMAM, SIRA CHELSEA'DE

Bild'in haberine göre Bayern Münih ve Jackson sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Chelsea ve Bayern Münih arasındaki görüşmeler ise hala sürüyor. Henüz net bir anlaşma söz konusu değil.

SEZON PERFORMANSI

Chelsea'de geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Nicolas Jackson, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.