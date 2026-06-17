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Spor

Nicolo Melli: Dördüncü maçta seriyi bitirmeye çalışacağız

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Nicolo Melli, Beşiktaş ile oynanan play-off final serisinin ilk maçında büyük hata yaptıklarını, üçüncü maçta ise bu hatadan geri döndüklerini belirterek, 'Cuma günü dördüncü maçta seriyi bitirmeye çalışacağız' dedi.

IHA17 Haziran 2026 Çarşamba 23:14 - Güncelleme:
Nicolo Melli: Dördüncü maçta seriyi bitirmeye çalışacağız
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 82-71 mağlup etti. Seride 2-1 öne geçen sarı-lacivertlilerde Nicolo Melli 17 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Melli, "Henüz büyük bir zafer diyemeyiz. Birinci maçta büyük bir hata yaptık ve bugün hatamızdan geri döndük diyebiliriz. Çok sıkı bir taraftar kitlesinin önünde ve büyük bir karaktere sahip zorlu bir takıma karşı harika bir galibiyet aldık. Bir başka bir röportajda da söylemiştim; Vito Brown'un bugün oyunda yaptığına saygı duydum. İkinci çeyrekte hamstringi çekti. Durumunu bilmiyorum ama denedi. Bu oyunu oynayarak ne kadar önemsediğini, ne kadar rekabet etmeye çalıştığını ve bu seriyi kazanmak için çabaladığını gösterdi. Bu yüzden ona saygı gösterdim. Tek işimiz var. Sezon boyunca çok çalışıyoruz. Bunu yapmak kolay olmayacak ama cuma günü dördüncü maçta seriyi bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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