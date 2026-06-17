Nicolo Melli: Dördüncü maçta seriyi bitirmeye çalışacağız

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 82-71 mağlup etti. Seride 2-1 öne geçen sarı-lacivertlilerde Nicolo Melli 17 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Melli, "Henüz büyük bir zafer diyemeyiz. Birinci maçta büyük bir hata yaptık ve bugün hatamızdan geri döndük diyebiliriz. Çok sıkı bir taraftar kitlesinin önünde ve büyük bir karaktere sahip zorlu bir takıma karşı harika bir galibiyet aldık. Bir başka bir röportajda da söylemiştim; Vito Brown'un bugün oyunda yaptığına saygı duydum. İkinci çeyrekte hamstringi çekti. Durumunu bilmiyorum ama denedi. Bu oyunu oynayarak ne kadar önemsediğini, ne kadar rekabet etmeye çalıştığını ve bu seriyi kazanmak için çabaladığını gösterdi. Bu yüzden ona saygı gösterdim. Tek işimiz var. Sezon boyunca çok çalışıyoruz. Bunu yapmak kolay olmayacak ama cuma günü dördüncü maçta seriyi bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.