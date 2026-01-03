İSTANBUL 14°C / 13°C
3 Ocak 2026 Cumartesi
  • Nicolo Melli: Geri dönmenin bir yolunu bulduk
Spor

Nicolo Melli: Geri dönmenin bir yolunu bulduk

Fenerbahçe Beko'nun Baskonia deplasmanındaki galibiyetinin ardından konuşan Nicolo Melli, sahaya büyük karakter koyduklarını söyledi.

3 Ocak 2026 Cumartesi 00:52
Nicolo Melli: Geri dönmenin bir yolunu bulduk
EuroLeague'in 19. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Baskonia'yı mağlup ederek ligdeki 12. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerde karşılaşma sonrası konuşan isimlerden biri de tecrübeli yıldız Nicolo Melli oldu.

"SAHAYA BÜYÜK KARAKTER KOYDUK"

Melli, maçın kırılma anlarına dikkat çekerek geri dönüşün tesadüf olmadığını ifade ederek,

"Bugün sahaya büyük karakter koyduk. Talen oyundan atıldığında 10 sayı gerideydik ve o bizim için çok önemli bir oyuncu. Buna rağmen bir arada kaldık ve geri dönmenin bir yolunu bulduk." ifadelerini kullandı.

Sezon genelinde savunmalarıyla ön plana çıktıklarını hatırlatan İtalyan oyuncu, bu maçta farklı bir kimlik sergilediklerini söyledi:

"Biz bu sezon savunmamızla ünlenmiş durumdayız ama bugün hücumumuzla kazandık. Bu da nasıl bir karaktere sahip olduğumuzu gösteriyor."

"AYNI KARAKTER DEVAM ETMELİ"

Deneyimli uzun, sözlerini gelecek maçlara mesaj vererek "Bu karakteri önümüzdeki maçlarda da göstermeye devam etmeliyiz." dedi.

Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında aldığı bu kritik galibiyetle EuroLeague'de zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

