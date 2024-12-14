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Spor

Nicolo Zaniolo, Atalanta'yı zafere taşıdı

İtalya Serie A'nın 16. hafta maçında Atalanta, deplasmanda Cagliari'yi 1-0 mağlup etti.

14 Aralık 2024 Cumartesi 19:16 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo, Atalanta'yı zafere taşıdı
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İtalya Serie A'nın 16. hafta maçında Atalanta, Cagliari'ye konuk oldu. Unipol Domus Stadyumu'ndaki karşılaşmayı konuk ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren tek golü 66'da Nicolo Zaniolo kaydetti.

Atalanta'nın Galatasaray'dan kiraladağı Nicolo Zaniolo, maça 64. dakikada dahil oldu.

Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta, Serie A'da üst üste 10 maçta da galibiyet aldı.

Atalanta, bu galibiyetin ardından puanını 37 yaparak liderlik koltuğunu bırakmadı. Cagliari, 14 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Atalanta, Empoli'yi konuk edecek. Cagliari, Venezia deplasmanına gidecek.

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