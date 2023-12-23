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Spor

Nicolo Zaniolo attı, Aston Villa son anda puanı kaptı!

İngiltere Premier Lig 18. hafta mücadelesinde Aston Villa ile Sheffield United 1-1 berabere kaldı. Nicolo Zaniolo, Aston Villa adına 90+8'de golünü atarak takımına 1 puanı hediye etti.

23 Aralık 2023 Cumartesi 01:10 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo attı, Aston Villa son anda puanı kaptı!
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İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile Chris Wilder'ın yönetimindeki Sheffield United karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile tamamlanırken Aston Villa'ya 90+8'de beraberliği getiren golü, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo kaydetti. Zaniolo, maçın 81. dakikasında Leon Bailey'in yerine oyuna dahil oldu.

Konuk ekip Sheffield United'ın golü ise 87. dakikada Cameron Archer'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa puanını 39'a yükseltirken, Sheffield United 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Aston Villa deplasmanda Manchester United'a konuk olurken, Sheffield United sahasında Luton Town'ı ağırlayacak.

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