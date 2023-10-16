Nicolo Zaniolo davasında gelişme! Skandalda yeni perde

Nicolo Zaniolo'nun ve Sandro Tonali'nin yasa dışı bahis çetesi üyesi olmak ile yargılandığı davada yen bir gelişme yaşandı. Savcılık tarafından soruşturma altında olan Nicolò Zaniolo ve Sandro Tonali'nin geleceğine ilişkin yeni haberler geldi. İngiliz basınından Sky Sport'un raporlarına göre, İtalya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra İngiltere'de bulunan iki oyuncunun önümüzdeki birkaç gün içinde Torino Savcılığı tarafından tekrardan dinlenecek.

NICOLO ZANIOLO'NUN AKIBETİ BELLİ OLUYOR

Bu dinleme sürecinin ardından yargılama süreci başlayacak ve Nicolo Zaniolo, Nicolo Fagioli ve Sandro Tonali'nin hakkında çıkan yasa dışı bahis çetesi davası sonuçlandırılacak.

OYUNCULARIN TEKNOLOJİK ALETLERİ İNCELENİYOR



Bu süreçte yıldız oyuncuların akıllı telefonları, tabletleri ve bilgisayarlarına el konuldu. Polis, oyuncuların teknolojik aletlerinde incelemelerde bulunuyor.

NICOLO ZANIOLO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

İtalyan oyuncu İngiliz ekibi Aston Villa ile 8 maça çıktı ve gol ya da asist katkısı sunamadı.