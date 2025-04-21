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Spor

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a geri mi dönüyor? İtalyan basınından sürpriz iddia

Galatasaray'ın ara transfer döneminde İtalyan ekibi Fiorentina'ya kiralık olarak gönderdiği 25 yaşındaki yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi matematiksel olarak kalmamasının ardından İtalyan futbolcunun geleceği hakkında belirsizlik yaşanıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Nisan 2025 Pazartesi 15:46 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a geri mi dönüyor? İtalyan basınından sürpriz iddia
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Galatasaray'dan ara transfer döneminde Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceği konusunda belirsizlik yaşanıyor.

SATIN ALMA MADDESİ

Galatasaray ve Fiorentina arasında Zaniolo'nun kiralık transferi için yapılan anlaşmaya göre İtalyan futbolcunun Fiorentina'nın oynadığı maçların yüzde 60'ında en az 30 dakika süre alması halinde 15.5 milyon euro'luk satın alma maddesi devreye girecekti.

İMKANSIZ HALE GELDİ!

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Fiorentina'nın ligde ve Avrupa'da kalan tüm maçlarının ardından Zaniolo için bu satın alma opsiyonunun devreye girme durumu matematiksel olarak kalmadı.

YENİDEN DEĞERLENDİRME

Fiorentina'nın Zaniolo'yu kalan maçlarda göstereceği performans sonrasında kadroda tutmayı düşünebileceği, bu durumda da takımların yeniden masaya oturup görüşmesi gerekeceğinin altı çizildi.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞME

Fiorentina'nın İtalyan futbolcuyu yeniden transfer etmek istemesi durumunda Zaniolo için sezon sonunda Galatasaray ile yeniden masaya oturabileceği belirtildi.

Fiorentina'ya transferinin ardından 8 maçta süre bulan Zaniolo, İtalyan ekibinde skor katkısı veremedi.

HANGİ ADIMI ATACAK?

Galatasaray'da oynadığı dönemde de her fırsatta İtalya'ya geri dönmek istediğini söyleyen Zaniolo'nun, Fiorentina'nın bonservisini almak istememesi durumunda atacağı adım büyük bir merakla bekleniyor.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Zaniolo'nun bonservisinin bulunduğu Fiorentila ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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