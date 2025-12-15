İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Nicolo Zaniolo: Geri dönmek istiyorum

Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo, Napoli'yi 1-0'lık skorla mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

HABER MERKEZİ15 Aralık 2025 Pazartesi 17:46 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo: Geri dönmek istiyorum
Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo, ligde Napoli karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KONUŞTUK"

Galibiyeti hak ettiklerini söyleyen İtalyan futbolcu, "Çok konuştuk ve Genoa'ya karşı yaşadıklarımızı düşündük. (1-2 mağlubiyet) Jurgen Ekkelenkamp için de mutluyum. Çok güzel bir gol attı." dedi.

MİLLİ TAKIM YANITI

İtalya Milli Takımı için gelen soruya cevap veren Zaniolo, milli takıma geri dönmek istediğini söyledi.

"GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"

26 yaşındaki futbolcu, "İtalya Milli Takımı'na geri dönmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi benim için bu bir hedef ve hayal. Milli takıma geri dönmek için her gün çalışıyorum ve böyle devam edersem yeniden davet almayı umuyorum. Ama şu anda tek odağım Udinese." dedi.

UDINESE PERFORMANSI

Udinese forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan İtalyan futbolcu, 5 kez ağları havalandırdı.

